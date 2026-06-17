"Было бы приятно": певица Ана Тринчер рассказала об ожиданиях от потенциального мужчины
Певица Анна Тринчер рассказала, что после развода уже знает, чего хочет от отношений. По ее словам, она не собирается "размениваться" на меньшее и меняться ради мужчины
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Анна Тринчер отметила, что она карьеристка и работа всегда будет ее приоритетом. В то же время, она не скрывает то, что хочет отношений и любви. По словам певицы, ей важно, чтобы ее партнер не давал ей сомневаться в том, что она достойна лучшего.
Что касается финансов, то у певицы есть ожидания по этому поводу.
"Мужчина не обязан меня обеспечивать, но я выбираю того, кто захочет. Я шучу. Было бы приятно, чтобы он точно обеспечивал быт, совместные путешествия. Получать от него цветы, подарки. Если он может мне как-то помогать с карьерой, я буду тоже очень счастлива", - говорит.
Напомним, ранее певица Анна Тринчер объясняла, почему ей очень сложно построить отношения.