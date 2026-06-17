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17 июня 2026, 01:30

"Было бы приятно": певица Ана Тринчер рассказала об ожиданиях от потенциального мужчины

17 июня 2026, 01:30
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Фото из открытых источников
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Певица Анна Тринчер рассказала, что после развода уже знает, чего хочет от отношений. По ее словам, она не собирается "размениваться" на меньшее и меняться ради мужчины

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Анна Тринчер отметила, что она карьеристка и работа всегда будет ее приоритетом. В то же время, она не скрывает то, что хочет отношений и любви. По словам певицы, ей важно, чтобы ее партнер не давал ей сомневаться в том, что она достойна лучшего.

Что касается финансов, то у певицы есть ожидания по этому поводу.

"Мужчина не обязан меня обеспечивать, но я выбираю того, кто захочет. Я шучу. Было бы приятно, чтобы он точно обеспечивал быт, совместные путешествия. Получать от него цветы, подарки. Если он может мне как-то помогать с карьерой, я буду тоже очень счастлива", - говорит.

Напомним, ранее певица Анна Тринчер объясняла, почему ей очень сложно построить отношения.

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