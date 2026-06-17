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17 червня 2026, 01:30

"Було б приємно": співачка Ана Трінчер розповіла про очікування від потенційного чоловіка

17 червня 2026, 01:30
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Фото з відкритих джерел
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Співачка Анна Трінчер розповіла, що після розлучення уже знає, чого хоче від стосунків. За її словами, вона не збирається "розмінюватись" на менше та змінюватись заради чоловіка

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Анна Трінчер зазначила, що вона є кар'єристкою і робота завжди буде її пріоритетом. Водночас вона не приховує те, що хоче стосунків та кохання. За словами співачки, їй важливо, щоб її партнер не давав їй сумніватись в тому, що вона гідна найкращого.

Що стосується фінансів, то у співачки є очікування щодо цього.

"Чоловік не зобов'язаний мене забезпечувати, але я обираю того, хто захоче. Я жартую. Було б приємно, аби він точно забезпечував побут, спільні подорожі. Отримувати від нього квіти, подарунки. Якщо він може мені якось допомагати з кар'єрою, я буду теж дуже щаслива", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше співачка Анна Трінчер пояснювала, чому їй дуже складно побудувати стосунки.

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