09 апреля 2026, 00:55

Известный певец после реабилитации вернулся в армию

Фото: из открытых источников
Певец-военный Дэвид Аксельрод после травмы вернулся в военную службу. Артист рассказал, как это происходило

Об этом артист рассказал в интервью OBOZ.UA, передает RegioNews.

Украинский певец Девик Аксельрод в начале полномасштабной войны вступил в армию. Он был в составе территориальной обороны, активно работал в благотворительном фонде, а затем продолжил службу уже в составе Национальной гвардии Украины.

"Если честно, сейчас просто не до этого. Приоритеты изменились: речь не о карьере и не о медийном присутствии, а о более базовых вещах — чтобы мы выстояли и победили. С первых дней полномасштабной войны я фактически жил в этом режиме 24/7:

занимался нашим благотворительным фондом, был в ТРО, сейчас служу в Нацгвардии. Ушел добровольцем — это было совершенно сознательное решение. Конечно, этот путь не был простым", – говорит артист.

Во время одного из выездов певец получил серьезную травму колена. Поэтому ему пришлось перенести несколько операций и пройти длительный период реабилитации. Однако сейчас он уже вернулся в службу.

"На одном из выездов получил травму - дальше операция, потом еще одна. Именно в тот период завершился контракт с ТРО, и встал вопрос: что дальше. Я фактически на год выпал из активной службы - операции, реабилитация, постепенное возвращение в форму. Но когда возобновился - вернулся снова в службу - уже в Нацгвардию", - рассказал певец.

Напомним, украинский актер Кирилл Ганин, известный по ролям в фильме "Песики" и шоу "Лига смеха", мобилизовался в ряды ВСУ. 2 декабря 31-летний артист был доставлен в Святошинский территориальный центр комплектования, где он прошел военно-врачебную комиссию.

