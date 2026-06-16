"Все в диму": ведуча Леся Нікітюк розповіла, як пережила ніч обстрілу Києва

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У ніч на 15 червня російські окупанти завдали масованого удару по столиці. Зокрема, постраждала Києво-Печерська Лавра. Ведуча Леся Нікітюк розповіла, якою для неї була ця ніч

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Леся Нікітюк одразу після сирени спустилась разом із сином у підземний паркінг свого будинку. Під час повітряної тривоги ведуча із хлопчиком були аж на мінус третьому поверсі.

"Паркінг -3. Все вже в диму. Страшна ніч. І як показала практика, навіть -1 поверх паркінгу дуже небезпечний. Та що тут казати. Навіть на -3 дихали горілим. Тому не нехтуйте особистою безпекою, ховайтесь. І ховайтесь глибше", - закликала Нікітюк.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розповідала про ніч, коли під ударом опинилась її рідна Хмельниччина.