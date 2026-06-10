Співачка Lida Lee зізналась, яка сума в неї йде на догляд та гардероб

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Співачка Lida Lee зізналась, що інколи може бути шопоголіком. Вона розповіла, скільки грошей вона витрачає на процедури краси

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

На оплату комунальний послуг Lida Lee витрачає приблизно 5 тисяч гривень. При цьому на домашній догляд та косметологічні послуги вона може витртити до тисячі доларів (44 тисячі доларів).

Найдорожчим подарунком вона називає подрож, яку оплатила своїм батькам. Чимало грошей вона витрачає на одяг та аксесуари. Лише одна прикраса в її гардеробі коштує 2 тисячі доларів.

Водночас загальну суму свого заробітку Lida Lee назвати не може. За її словами, вона постійно вкладає гроші у свою творчість.

Довідка. Лідія Скорубська (Lida Lee) - українська співачка, яка також відома багатьом як бек-вокалістка Дмитра Монатіка. Вона брала участь в його шоу на НСК "Олімпійський". Зараз Ліда веде сольну кар'єру. Українці також можуть її пам'ятати з 10 сезону шоу "Голос", де вона в команді Монатіка дійшла до суперфіналу.