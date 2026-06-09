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09 июня 2026, 01:35

Украинский ведущий Слава Соломко признался о мечте иметь дом в Барселоне

09 июня 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Украинский телеведущий Вячеслав Соломко высказал мнение по поводу эмиграции во время войны. По его словам, он мечтает иметь недвижимость в Испании

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Слава Соломко признался, что мечтает иметь недвижимость в Испании. Особенно – в районе Барселоны. По словам ведущего, он хотел бы проводить там время: например летом. При этом он не хочет полностью покидать Украину. Он отметил, что в Барселоне ему нравится атмосфера, но там нет такого творческого ресурса, как дома.

"У меня есть мечта иметь недвижимость в Барселоне или вблизи нее, где, например, я смогу жить по три месяца в год. Условно перезимовать. И мне очень нравится этот город. Но чтобы переезжать полностью… Сколько я туда не приезжал, то понимаю, что там не чувствую той энергетики, благодаря которой я должен был вдохновение реализовываться как творческий человек и телевизионщик", - говорит Соломко.

Напомним, ранее Потап и Настя, после расторжения брака воссоединившие дуэт, уже выступили на корпоративе в США. Ходят слухи о невероятно высокой гордости.

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