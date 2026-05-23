Жена известного хореографа Евгения Кота призналась, почему не взяла фамилию мужа

Жена украинского хореографа Евгения Кота — фитнес-тренер и чемпионка мира по гимнастике Наталья Татаринцева, решила не менять фамилию после свадьбы. Она объяснила, почему это произошло так

По словам гимнастки, она в первом браке взяла фамилию мужчины. Однако после развода столкнулась с бюрократическими трудностями, и возвращение к девичьей фамилии было долгим. Это не влияет на ее отношения с Евгением Котом, но во втором браке она решила оставить девичью фамилию.

"Это, наверное, страх или личный пунктик. Опыт смены фамилии был. Но в итоге захотела остаться собой. А когда это происходит второй раз, то я сразу сказала Евгению, что я транслирую себя как Татаринцева и я хотела бы оставить это при себе. А в Instagram добавила себе "Кот", потому что хотелось все же отдать частицу себя своему мужу. А Леля (дочь - прим. ред.) - Кот, потому что у нее есть отец", - объяснила Наталья Татаринцева.

