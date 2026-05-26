26 травня 2026, 01:35

У Києві під час обстрілу постраждала квартира відомої акторки

Фото з відкритих джерел
У ніч проти 24 травня росіяни обстріляли столицю. Акторка Дар'я Тригубова показала, як після атаки міста виглядає її квартира

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами акторки, в її квартирі у Лук'янівському районі столиці внаслідок атаки росіян розбило вікна і винесло двері. На кадрах вона показала, як після обстрілу виглядало її житло.

"Я так люблю Лук'янівку… Але сьогодні в мене так вікна і двері пошкодило", - написала акторка.

Нагадаємо, росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль.

Також ворог спрямував на територію України майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів.

