08 апреля 2026, 01:35

"Я чувствую ненависть": украинская модель рассказала, как россияне убили ее отца

08 апреля 2026, 01:35
Фото: из открытых источников
В семье известной украинской модели Ксении Шевченко произошла трагедия. Погиб ее отец

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Это произошло 4 апреля, когда россияне атаковали Никополь дронами. Враг ударил по местному рынку, где находились гражданские люди. В результате удара погибли по меньшей мере пять мирных жителей, еще более двух десятков — получили ранения.

По словам модели, в результате обстрела дронами погиб также ее отец.

"Россия убила моего отца 04.04.2026 в 9:40 во время обстрела дронами в Никополе. Ему оторвало голову, а потом он сгорел. Он заботился о своей семье — жене, дочери и своих родителях (моих бабушку и дедушку). Теперь эту ответственность беру на себя. Сейчас мне нужны не соболезнования, а как можно больше работы. Я испытываю ненависть. Но я держусь и имею достаточно сил", - написала Ксения Шевченко.

Напомним, ранее в результате российских обстрелов был разрушен дом звезды "МастерШеф" Даши Евтух.

