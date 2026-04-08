"Я чувствую ненависть": украинская модель рассказала, как россияне убили ее отца

Это произошло 4 апреля, когда россияне атаковали Никополь дронами. Враг ударил по местному рынку, где находились гражданские люди. В результате удара погибли по меньшей мере пять мирных жителей, еще более двух десятков — получили ранения.

По словам модели, в результате обстрела дронами погиб также ее отец.

"Россия убила моего отца 04.04.2026 в 9:40 во время обстрела дронами в Никополе. Ему оторвало голову, а потом он сгорел. Он заботился о своей семье — жене, дочери и своих родителях (моих бабушку и дедушку). Теперь эту ответственность беру на себя. Сейчас мне нужны не соболезнования, а как можно больше работы. Я испытываю ненависть. Но я держусь и имею достаточно сил", - написала Ксения Шевченко.

