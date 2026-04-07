"Как мы какие-то преступники": певец пожаловался на проверки ТЦК во время гастролей

Фото: из открытых источников

Украинский певец Дмитрий Волканов рассказал, как во время гастролей его автобус остановили сотрудники ТЦК, Это произошло в Хмельницкой области

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артиста, его команду проверяли сотрудники ТЦК в Хмельницкой области. Дмитрий Вулканов отметил, что их проверяли будто они преступники, хотя у них есть основания для отсрочки. Такое происходило и в других регионах Украины. Артист признался, что общение с ТЦК не всегда было комфортным.

"У нас были безумные проверки, будто мы какие-то преступники, почти в каждой области. Сотрудники ТЦК иногда общаются с артистами таким образом, что мне просто кажется, что я нарушаю закон. При том, что я говорю: "Господа, извините, но мне 24 года". Наша команда абсолютно подготовлена, имеет все документы. нарушителем закона", - говорит Дмитрий Вулканов.

Напомним, в июне 2025 года популярный украинский певец Никита Ломакин рассказал, что его мобилизовали на военную службу. По его словам, сделали это "достаточно жестко".