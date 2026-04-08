"Я відчуваю ненависть": українська модель розповіла, як росіяни вбили її батька

Це сталось 4 квітня, коли росіяни атакували Нікополь дронами. Ворог вдарив по місцевому ринку, де знаходились цивільні люди. Внаслідок удару загинули щонайменше п’ятеро мирних жителів, ще понад два десятки — зазнали поранень.

За словами моделі, внаслідок обстрілу дронами загинув також її батько.

"росія вбила мого батька 04.04.2026 о 9:40 під час обстрілу дронами в Нікополі. Йому відірвало голову, а потім він згорів. Він дбав про свою сім’ю — дружину, доньку та своїх батьків (моїх бабусю і дідуся). Тепер цю відповідальність беру на себе. Зараз мені потрібні не співчуття, а якомога більше роботи. Я відчуваю ненависть. Але я тримаюся і маю достатньо сил", - написала Ксенія Шевченко.

Нагадаємо, раніше внаслідок російського обстрілу було зруйновано будинок зірки "МастерШеф" Даші Євтух.