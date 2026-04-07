"Ніби ми якісь злочинці": співак поскаржився на перевірки ТЦК під час гастролей

Фото з відкритих джерел

Український співак Дмитро Волканов розповів, як під час гастролей його автобус зупинили співробітники ТЦК, Це сталось у Хмельницькій області

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артиста, його команду перевіряли співробітники ТЦК у Хмельницькій області. Дмитро Вулканов зауважив, що їх перевіряли ніби вони злочинці, хоча вони мають підстави на відстрочку. Таке ставалось і в інших регіонах України. Артист зізнався, що спілкування з ТЦК не завжди було комфортним.

"У нас були шалені перевірки, ніби ми якісь злочинці, майже в кожній області. Співробітники ТЦК іноді спілкуються з артистами таким чином, що мені просто здається, що я порушую закон. При тому, що я кажу: "Панове, вибачте, але мені 24 роки". Наша команда абсолютно підготовлена, має всі документи, все абсолютно легально. Ніхто не буде зайвий раз ризикувати і їхати порушником закону", - каже Дмитро Вулканов.

Нагадаємо, у червні 2025 року популярний український співак Микита Ломакін розповів, що його мобілізували на військову службу. За його словами, зробили це "достатньо жорстко".