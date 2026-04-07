12:13  07 квітня
На Рівненщині досі шукають 4-річного хлопчика: до операції залучили підводні дрони
11:30  07 квітня
11 тисяч "зеленими" за "подорож" через Тису: прикордонники затримали "туристів" на кордоні
09:46  07 квітня
На Львівщині перекинувся легковик: водій загинув
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2026, 11:56

"Ніби ми якісь злочинці": співак поскаржився на перевірки ТЦК під час гастролей

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Український співак Дмитро Волканов розповів, як під час гастролей його автобус зупинили співробітники ТЦК, Це сталось у Хмельницькій області

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артиста, його команду перевіряли співробітники ТЦК у Хмельницькій області. Дмитро Вулканов зауважив, що їх перевіряли ніби вони злочинці, хоча вони мають підстави на відстрочку. Таке ставалось і в інших регіонах України. Артист зізнався, що спілкування з ТЦК не завжди було комфортним.

"У нас були шалені перевірки, ніби ми якісь злочинці, майже в кожній області. Співробітники ТЦК іноді спілкуються з артистами таким чином, що мені просто здається, що я порушую закон. При тому, що я кажу: "Панове, вибачте, але мені 24 роки". Наша команда абсолютно підготовлена, має всі документи, все абсолютно легально. Ніхто не буде зайвий раз ризикувати і їхати порушником закону", - каже Дмитро Вулканов.

Нагадаємо, у червні 2025 року популярний український співак Микита Ломакін розповів, що його мобілізували на військову службу. За його словами, зробили це "достатньо жорстко".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Юрій Касьянов
Всі блоги »