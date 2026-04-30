ВМС ВСУ поразили российские катера, охранявшие Керченский мост
В ночь на 30 апреля силы и средства ВМС ВСУ нанесли успешный удар по корабельно-катерному составу РФ в Керченском проливе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.
Под огонь попали патрульный сторожевой катер ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионный катер "Граченок". В результате атаки враг понес безвозвратные и санитарные потери.
Данные катера являются ключевыми единицами береговой охраны Пограничной службы ФСБ и ВМФ РФ, которые используются для охраны Керченского моста и борьбы с диверсантами.
"Это еще один пример эффективной работы украинских ВМС и последовательного понижения возможностей врага в акватории Черного моря", – отмечается в сообщении.
Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ 29 апреля поразили два российских вертолета Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ.