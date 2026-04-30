Число людей, получивших ранения в результате ночной атаки по Одессе, увеличилось до 20

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Среди пострадавших – граждане от 17 до 70 лет. Два человека находятся в тяжелом состоянии, медики оказывают им всю необходимую помощь.

На местах продолжают работать оперативные штабы. Идут работы по ликвидации последствий атаки.

Напомним, что ранее сообщалось о 18 пострадавших. В результате атаки были повреждены десятки объектов, в том числе многоэтажки, детский сад, гостиница и автомобили.