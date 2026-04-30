На предприятии в Полтаве раздался взрыв: что известно

Утром 30 апреля в Полтаве раздался взрыв на одном из предприятий города

Об этом сообщило Полтавское районное управление полиции, передает RegioNews.

На месте происшествия работают полиция и спасатели, устанавливающие все обстоятельства инцидента.

По предварительным данным произошел взрыв технологического оборудования. Информации о пострадавших или возгорании пока не поступало.

Местные телеграмм-каналы пишут, что взорвался паровой котел на складах одного из предприятий. Частично разрушено здание помещения.

Все обстоятельства происшествия уточняются.

