"Було мені не добре": переможниця Холостяка Надін розповіла, як відклала госпіталізацію заради проєкту

Переможниця Надін Головчук зізналась, що до зйомок Холостяка була за крок до операційного столу. Вона розповіла, що її організм "дав збій"

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Тоді Надін Головчук жила в орендованій квартирі. Вона намагалась зробити все одночасно: з’їхати, завезти речі батькам та зібрати валізи для шоу. Проте організм дав збій. Коли Надін пішла до лікаря, їй казали про необхідність негальної госпіталізації. Проте вона вирішила, що не може підводити команду шоу та відмовилась лягати в лікарню.

"Було мені не добре. Я все ж таки зібрала свої сили в кулак. Я ж сильна дівчинка. Я розумію, що підписалась на це, що мушу це зробити, бо на мене розраховують люди. Тобто я думала не тільки про себе. Я думала про те, що на мені є відповідальність", - каже модель.

Тепер вона вважає, що такий збій у здоров'ї міг бути сигналом від її тіла.

Нагадаємо, раніше переможниця шоу "Холостяк" Надін Головчук розповідала, що квартиру вона знімає з подругою. За її словами, після проєкту вона продовжує працювати моделлю.