15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
UA | RU
UA | RU
05 февраля 2026, 22:29

В Украине изменят правила возврата железнодорожных билетов

05 февраля 2026, 22:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

"Укрзализныця" вводит обновленные правила возврата билетов

Об этом сообщил председатель правления УЗ Александр Перцовский во время пресс-конференции, передает RegioNews со ссылкой на издание "Экономическая правда".

По его словам, сейчас 13% возвратов происходят в день отправления, из-за чего пассажиры, действительно планирующие поездку, часто не успевают приобрести билеты.

Также Перцовский заметил, что сейчас возможна ситуация, когда пассажир покупает два билета в СВ, а в последний день сдает один и возвращает почти полную его стоимость.

"В результате он путешествует сам в купе, а компания теряет доход", - добавил он.

Как возвращать стоимость билета:

  • если вернуть билет за 15-20 суток до отправления поезда – средства возвращаются полностью;
  • за 10-14 суток – возвращается 90% стоимости билета;
  • за 5-9 суток – 75% стоимости;
  • от 1 до 4 суток – 50% от стоимости.

Если сдать билет менее чем за 24 часа до отправки – возвращается в среднем 30% стоимости проезда, как это происходит и сейчас.

Как сообщалось, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда с отправлением с 22 января по обновленным графикам движения. Компания сменила расписание для 118 поездов дальнего сообщения и 62 пригородных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрзализныця поезд услуги билеты перевозчики
Поезд Киев-Харьков осуществил вынужденную остановку под Полтавой
31 января 2026, 11:03
"Укрзализныця" временно отменила некоторые пригородные поезда в Харьковской области
28 января 2026, 07:54
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
20 января 2026, 10:15
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Украинские пограничники перехватили вражеский дрон в воздухе
06 февраля 2026, 17:20
6000 долларов за побег в Молдову: в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу
06 февраля 2026, 16:33
Сбил и скрылся: в Ровенской области будут судить водителя, наехавшего на ребенка
06 февраля 2026, 16:25
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
06 февраля 2026, 15:55
Как держаться, когда не можешь планировать даже на завтра: три совета психолога
06 февраля 2026, 15:55
Старый дом в Днепре превратился в руину: жители живут среди грязи и холода
06 февраля 2026, 15:36
В Житомирской области чиновник организовал схему заработка на уклонистах
06 февраля 2026, 15:35
Прекращение войны должно отвечать государственным интересам
06 февраля 2026, 15:14
Советник Зеленского Камышин поддерживает связь с Ермаком, но не помнит деталей встреч – УП
06 февраля 2026, 14:56
"От голода и холода": в Киевской области умер украинский кинооператор
06 февраля 2026, 14:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Все блоги »