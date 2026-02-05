В Украине изменят правила возврата железнодорожных билетов

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил председатель правления УЗ Александр Перцовский во время пресс-конференции, передает RegioNews со ссылкой на издание "Экономическая правда".

По его словам, сейчас 13% возвратов происходят в день отправления, из-за чего пассажиры, действительно планирующие поездку, часто не успевают приобрести билеты.

Также Перцовский заметил, что сейчас возможна ситуация, когда пассажир покупает два билета в СВ, а в последний день сдает один и возвращает почти полную его стоимость.

"В результате он путешествует сам в купе, а компания теряет доход", - добавил он.

Как возвращать стоимость билета:

если вернуть билет за 15-20 суток до отправления поезда – средства возвращаются полностью;

за 10-14 суток – возвращается 90% стоимости билета;

за 5-9 суток – 75% стоимости;

от 1 до 4 суток – 50% от стоимости.

Если сдать билет менее чем за 24 часа до отправки – возвращается в среднем 30% стоимости проезда, как это происходит и сейчас.

Как сообщалось, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда с отправлением с 22 января по обновленным графикам движения. Компания сменила расписание для 118 поездов дальнего сообщения и 62 пригородных.