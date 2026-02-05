Тезис, что Трамп все остановил – классическая политтехнология

«Я предотвратил ядерные войны, которые вспыхнули по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной»

В этом перечне государств, как минимум: одно государство лишено ядерного оружия (Украина), еще одно было на этапе его создания (Иран), Израиль не подтверждает наличие ЯЗ. Поэтому как можно остановить потенциальную ядерную войну в ситуации, когда одно государство (Россия) угрожает использовать это оружие не для защиты, а для нападения – чтобы захватить другую, безъядерную страну? Единственный способ – запустить процесс ядерного разоружения России. Подсказываю термин – называется денуклеаризация. Но да, тезис, что Трамп все остановил – классическая политтехнология. Удивляюсь, что раньше он ее не начал использовать в связке с "если бы я был президентом, война не началась бы".

