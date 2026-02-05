Баскетболист из Киева дебютировал в НБА

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинец Максим Шульга стал десятым украинцем, дебютировавшим в НБА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Чемпион.

Киевлянин в составе Бостон Селтикс вышел на площадку в поединке против Хьюстон Рокетс.

Через несколько сыгранных минут Максим очки не набирал, а его команда разгромила соперника со счетом 114:93.

Максим Шульга родился и вырос в Киеве. Ему 23 года. Отец – Борис Шульга, один из лучших украинских баскетбольных судей последних двух десятилетий, судивший матчи ФИБА и Евролиги.

Как сообщалось, в начале 2024 Федерация баскетбола Украины сообщила о гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии. Парень погиб в результате нападения.