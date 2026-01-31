Відомий український співак заявив, що вивезе дітей з України
Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя повідомив, що його діти проведуть літні канікули у США
Як передає RegioNews, про це співак розповів в інтерв’ю для видання BLIK.ua.
Лідер гурту "Антитіла" зазначив, що їхні з Оленою Тополею спільні діти проведуть літні канікули за кордоном. За словами артиста, малечу планують відправити до бабусі та дідуся у Сполучені Штати Америки.
За словами зіркового батька, діти житимуть у приватному будинку з великою територією, де матимуть змогу багато часу проводити на свіжому повітрі та відпочивати біля басейну.
Нагадаємо, раніше Тарас Тополя відверто розповів, що йому не подобається в шоу-бізнесі. Зокрема він зачепив тему російської мови.
Я чоловікові кажу: "Давай напишемо заповіт": співачка Світлана Тарабарова розповіла, як складає "запасний план"Всі новини »
31 січня 2026, 01:55Відомий український актор мобілізувався до ЗСУ
31 січня 2026, 01:35Нацвідбір України на Євробачення: назвали імена зіркових журі
31 січня 2026, 00:55
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Енергетики працюють над відновленням електропостачання: коли з’явиться світло
31 січня 2026, 12:43Молдова залишилась без світла через блекаут в Україні
31 січня 2026, 12:26У Києві через екстрені відключення світла не працює метро, частково немає опалення та води
31 січня 2026, 12:09Частина Харкова без світла, у місті не працює метро
31 січня 2026, 11:42У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення світла
31 січня 2026, 11:29Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
31 січня 2026, 11:03Сьогодні ми програємо війну, втрачаємо Україну
31 січня 2026, 10:56На Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж
31 січня 2026, 10:04Генштаб назвав втрати РФ станом на кінець січня
31 січня 2026, 09:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі