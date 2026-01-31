11:03  31 січня
Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
31 січня
На Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж
31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
31 січня 2026, 10:24

Відомий український співак заявив, що вивезе дітей з України

31 січня 2026, 10:24
фото: tsn.ua
Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя повідомив, що його діти проведуть літні канікули у США

Як передає RegioNews, про це співак розповів в інтерв’ю для видання BLIK.ua.

Лідер гурту "Антитіла" зазначив, що їхні з Оленою Тополею спільні діти проведуть літні канікули за кордоном. За словами артиста, малечу планують відправити до бабусі та дідуся у Сполучені Штати Америки.

За словами зіркового батька, діти житимуть у приватному будинку з великою територією, де матимуть змогу багато часу проводити на свіжому повітрі та відпочивати біля басейну.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя відверто розповів, що йому не подобається в шоу-бізнесі. Зокрема він зачепив тему російської мови.

