Відомий український співак заявив, що вивезе дітей з України

фото: tsn.ua

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя повідомив, що його діти проведуть літні канікули у США

Як передає RegioNews, про це співак розповів в інтерв’ю для видання BLIK.ua.

Лідер гурту "Антитіла" зазначив, що їхні з Оленою Тополею спільні діти проведуть літні канікули за кордоном. За словами артиста, малечу планують відправити до бабусі та дідуся у Сполучені Штати Америки.

За словами зіркового батька, діти житимуть у приватному будинку з великою територією, де матимуть змогу багато часу проводити на свіжому повітрі та відпочивати біля басейну.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя відверто розповів, що йому не подобається в шоу-бізнесі. Зокрема він зачепив тему російської мови.