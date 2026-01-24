22:31  23 января
В Дии не будут работать некоторые сервисы: названа причина
21:00  23 января
Во Львовской области мужчина открыл огонь по работникам ТЦК и пытался сбежать встречной полосой
19:50  23 января
В столице простились с основателем издательства "Наш Формат" Владиславом Кириченко
UA | RU
UA | RU
24 января 2026, 00:30

Актриса Анна Саливанчук рассказала о "красных флажках" в отношениях с бывшим мужем-депутатом

24 января 2026, 00:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Не так давно актриса рассталась с народным депутатом Александром Божковым. По словам артистки, перед разводом на самом деле было много "красных флажков"

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Анна Саливанчук отметила, что постоянное внутреннее напряжение в браке со временем начало оказывать влияние на физическое состояние. Поэтому она решила уйти от мужчины.

"Было много "красных флажков", на которые я закрывала глаза. То есть видела и слышала, но прощала, потому что понимала, что он делает это через свои комплексы. Он не хочет меня обидеть, а это его комплексы. Я жила немного в иллюзии, обманывала себя долгое время. Потом когда я устала обманывать и начало сыпаться здоровье – шея, я потеряла зрение – но я все равно не страдала. Потом я решила полюбить себя", – говорит актриса.

Она также добавила, что важным фактором стала разница во взглядах на семейные ценности и воспитание детей.

"Один из "красных флажков" - семейные ценности и любовь к детям. Это самое главное. Детей нужно любить. Их не просто нужно сделать и дать гаджет. Им нужно уделять время, общаться, потому что дети до 12 лет не слышат периферийные голоса. Когда хочу донести мысль до сына, я говорю ему смотреть в глаза", - поделилась Анна Саливанчук.

Напомним, Анна Саливанчук была замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году она родила сына Глеба. В 2020 году у пары родился сын Никита. Уже в мае 2023 года актриса заявила о разрыве отношений. В 2024 году она заявила о разводе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес актриса
Нацотбор Украины на Евровидение: известная телеведущая проведет шоу
23 января 2026, 22:35
Жена эксминистра МИДа Кулебы рассказала, как секс-игрушки могут спасти во время блекаута
21 января 2026, 23:55
Украинский актер Назар Заднепровский признался, почему он не служит
21 января 2026, 23:35
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
"Это не телевизионная история": звезда "Холостяка" призналась, был ли у нее на шоу интим с Тарасом Цымбалюком
23 января 2026, 23:55
Звезда фильма "Ты – космос" получил награду от Зеленского
23 января 2026, 23:35
Эксклава ГПСУ, получавший взятки за контрабанду сигарет, может выйти из-под стражи под залог
23 января 2026, 23:05
Расходы из-за блекаутов растут, а цены падают: что происходит с молоком в Украине
23 января 2026, 22:55
Украинские пограничники нанесли удары по врагу на Сумщине
23 января 2026, 22:45
Нацотбор Украины на Евровидение: известная телеведущая проведет шоу
23 января 2026, 22:35
В Дии не будут работать некоторые сервисы: названа причина
23 января 2026, 22:31
Не могут быть переговоры о мире под обстрелами и убийствами мирных людей
23 января 2026, 22:15
Пожелал света и любви: боксер Усик обратился к украинцам из Таиланда
23 января 2026, 22:02
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »