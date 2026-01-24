Актриса Анна Саливанчук рассказала о "красных флажках" в отношениях с бывшим мужем-депутатом

Фото из открытых источников

Не так давно актриса рассталась с народным депутатом Александром Божковым. По словам артистки, перед разводом на самом деле было много "красных флажков"

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Анна Саливанчук отметила, что постоянное внутреннее напряжение в браке со временем начало оказывать влияние на физическое состояние. Поэтому она решила уйти от мужчины.

"Было много "красных флажков", на которые я закрывала глаза. То есть видела и слышала, но прощала, потому что понимала, что он делает это через свои комплексы. Он не хочет меня обидеть, а это его комплексы. Я жила немного в иллюзии, обманывала себя долгое время. Потом когда я устала обманывать и начало сыпаться здоровье – шея, я потеряла зрение – но я все равно не страдала. Потом я решила полюбить себя", – говорит актриса.

Она также добавила, что важным фактором стала разница во взглядах на семейные ценности и воспитание детей.

"Один из "красных флажков" - семейные ценности и любовь к детям. Это самое главное. Детей нужно любить. Их не просто нужно сделать и дать гаджет. Им нужно уделять время, общаться, потому что дети до 12 лет не слышат периферийные голоса. Когда хочу донести мысль до сына, я говорю ему смотреть в глаза", - поделилась Анна Саливанчук.

Напомним, Анна Саливанчук была замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году она родила сына Глеба. В 2020 году у пары родился сын Никита. Уже в мае 2023 года актриса заявила о разрыве отношений. В 2024 году она заявила о разводе.