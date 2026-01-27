"Я вже хочу сім'ю, дитину": переможниця Холостяка Надін Головчук зізналась, чи має зараз стосунки

Фото з відкритих джерел

Після шоу "Холостяк" стосунки Надін Головчук та актора Тараса Цимбалюка довго не протривали. Тепер модель розповіла, чи є в неї хтось вже після фіналу шоу

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Надін, зараз у неї немає коханого. При цьому вона сказала, що готова до нових стосунків, і їй не вистачає підтримки. Вона пояснила, що навіть на "Холостяк" вона йшла саме за цим, а не за перемогою.

"Я не йшла за перемогою. Я була б переможницею, якщо б я зустріла дійсно кохання своє. Мені не вистачає такого тепла. Так, ти маєш сама собі давати підтримку, любов, опору і так далі, але коли поруч є людина...", - каже Надін.

Вона додала, що до вибору нового партнеру ставиться з обережністю. Однак вона не приховує, що вже готова до родини та дітей.

"У мене стосунки закінчились два роки тому. Я боялась, що мені знову буде боляче, що ці стосунки завершаться просто якимось досвідом. Я вже хочу сім'ю, дитину. Але я хочу сім'ю з людиною, від якої захочу мати дитину. Це дуже важливо. Я не хочу робити боляче дитині", - говорить переможниця Холостяка.

Нагадаємо, раніше переможниця шоу "Холостяк" Надін Головчук розповідала, що квартиру вона знімає з подругою. За її словами, після проєкту вона продовжує працювати моделлю.