20:27  26 січня
ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
20:25  26 січня
У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
19:33  26 січня
Майже добу без світла: на Чернігівщині діють жорсткі графіки відключень
UA | RU
UA | RU
27 січня 2026, 00:55

"Уже стільки негативу на нього вилито": військовий Недзельський розповів, чому Винника не захотіли мобілізувати

27 січня 2026, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Музикант і військовослужбовець Роман Недзельський раптом розповів про співака Олега Винника. За словами військового, артист дійсно допомагав війську і навіть хотів влягнути форму

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Романа Надзельського, з перших днів повномасштабної війни Олег Винник з Німеччини передавав його батальйону допомогу. Зокрема, це були автомобілі. Роман говорить, що неодноразово їздив забирав допомогу сам. Військовий заявив, що хейт в соцмережах вдарив по здоров'ю співака і він пережив два інсульти.

Роман Надзельський розповів, що пропонував Виннику долучитися до війська. Проте реалізувати це не вдалось.

"Ще рік тому пропонував забрати до нас. У нас є "Культурний десант" при Міністерстві оборони, і там усі артисти, які служать і можуть виїжджати. Це і "Бумбокс", "Танок на Майдані Конго", Женя Галич. Вони збирають гроші на концертах за кордоном. Я сказав Олегу: "Я тебе заберу, мобілізуємо, будеш військовим". І він так подумав і сказав: "Це буде прикольно. Я готовий одягнути форму". Ну коли я переговорив зі своїми старшими офіцерами, вони мені сказали: "Уже стільки негативу на нього вилито, що для нас це токсично. Сказали кого завгодно, тільки не Олега", - каже військовий.

Нагадаємо, раніше співак Олег Винник відреагував на звинувачення про те, що він втік з України. За словами артиста, вже понад 20 років він є резидентом Німеччини. Артист заявив, що він виїжджав з України, не порушуючи закону з усіма потрібними документами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Пострадянський хаос": зірка "Тихої Нави" розповіла, як в Україні знімають секс-сцени
24 січня 2026, 01:30
Акторка Анна Саліванчук розповіла про "червоні прапорці" в стосунках із колишнім чоловіком-депутатом
24 січня 2026, 00:30
"Це не телевізійна історія": зірка "Холостяка" зізналась, чи був у неї на шоу інтим із Тарасом Цимбалюком
23 січня 2026, 23:55
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
"Я вже хочу сім'ю, дитину": переможниця Холостяка Надін Головчук зізналась, чи має зараз стосунки
27 січня 2026, 01:35
"Не всі вміли себе стримувати": акторка Катерина Кузнецова розповіла про увагу від одружених колег
27 січня 2026, 00:35
Український ринок живця: ціни зростають - що відбувається
26 січня 2026, 23:55
Росіяни атакували Харків, пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури і школа
26 січня 2026, 23:00
Зеленський змінив склад РНБО
26 січня 2026, 22:28
Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжили
26 січня 2026, 21:52
Українські прикордонники продовжують відбивати ворожі штурми на півночі Харківщини
26 січня 2026, 21:32
Найближчим часом українські вчителі почнуть отримувати підвищену зарплату
26 січня 2026, 21:03
Кривий Ріг під атакою дронів: пошкоджений багатоповерховий будинок, відомо про пожежу
26 січня 2026, 20:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »