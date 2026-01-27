"Уже стільки негативу на нього вилито": військовий Недзельський розповів, чому Винника не захотіли мобілізувати

Фото з відкритих джерел

Музикант і військовослужбовець Роман Недзельський раптом розповів про співака Олега Винника. За словами військового, артист дійсно допомагав війську і навіть хотів влягнути форму

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Романа Надзельського, з перших днів повномасштабної війни Олег Винник з Німеччини передавав його батальйону допомогу. Зокрема, це були автомобілі. Роман говорить, що неодноразово їздив забирав допомогу сам. Військовий заявив, що хейт в соцмережах вдарив по здоров'ю співака і він пережив два інсульти.

Роман Надзельський розповів, що пропонував Виннику долучитися до війська. Проте реалізувати це не вдалось.

"Ще рік тому пропонував забрати до нас. У нас є "Культурний десант" при Міністерстві оборони, і там усі артисти, які служать і можуть виїжджати. Це і "Бумбокс", "Танок на Майдані Конго", Женя Галич. Вони збирають гроші на концертах за кордоном. Я сказав Олегу: "Я тебе заберу, мобілізуємо, будеш військовим". І він так подумав і сказав: "Це буде прикольно. Я готовий одягнути форму". Ну коли я переговорив зі своїми старшими офіцерами, вони мені сказали: "Уже стільки негативу на нього вилито, що для нас це токсично. Сказали кого завгодно, тільки не Олега", - каже військовий.

Нагадаємо, раніше співак Олег Винник відреагував на звинувачення про те, що він втік з України. За словами артиста, вже понад 20 років він є резидентом Німеччини. Артист заявив, що він виїжджав з України, не порушуючи закону з усіма потрібними документами.