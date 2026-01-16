21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
17:45  15 января
РФ атаковала баллистикой один из крупнейших портов Украины
14:35  15 января
На Прикарпатье работники ТЦК за деньги переправляли мужчин в Румынию
16 января 2026, 01:40

Известный украинский рэпер пошел в ВСУ

16 января 2026, 01:40
Известный украинский рэпер Миша Правильный решил мобилизоваться в ВСУ. Теперь он будет заниматься дронами

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам артиста, он присоединился к батальону "Нахтигаль" – современное подразделение беспилотных систем, действующее в составе бригады "Любарт". В настоящее время рэпер проходит базовую общевойсковую подготовку (БЗИН).

"Я принял решение присоединиться к батальону "Нахтигаль" (бригада "Любарт"). Сейчас нахожусь на БЗИН: бесплатная, успокаивающая, восстанавливающая, практичная", - делится рэпер.

Он объяснил свою мобилизацию тем, что просто действовал по закону. По его словам, весной 2025 у него закончилась отсрочка. При этом у него достаточно ресурсов во избежание службы. Однако в таком случае, говорит артист, его творчество было бы лицемерным.

Напомним, ранее подтвердил свою мобилизацию в ВСУ юморист Кирилл Ганин. До этого он неоднократно шутил над уклонистами.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
