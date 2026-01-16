Известный украинский рэпер пошел в ВСУ

Фото из открытых источников

Известный украинский рэпер Миша Правильный решил мобилизоваться в ВСУ. Теперь он будет заниматься дронами

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам артиста, он присоединился к батальону "Нахтигаль" – современное подразделение беспилотных систем, действующее в составе бригады "Любарт". В настоящее время рэпер проходит базовую общевойсковую подготовку (БЗИН).

"Я принял решение присоединиться к батальону "Нахтигаль" (бригада "Любарт"). Сейчас нахожусь на БЗИН: бесплатная, успокаивающая, восстанавливающая, практичная", - делится рэпер.

Он объяснил свою мобилизацию тем, что просто действовал по закону. По его словам, весной 2025 у него закончилась отсрочка. При этом у него достаточно ресурсов во избежание службы. Однако в таком случае, говорит артист, его творчество было бы лицемерным.

Напомним, ранее подтвердил свою мобилизацию в ВСУ юморист Кирилл Ганин. До этого он неоднократно шутил над уклонистами.