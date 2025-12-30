Фото из открытых источников

Недавно ходили слухи о мобилизации Кирилла Ганина. Теперь юморист подтвердил все сам

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Юморист Кирилл Ганин подтвердил, что он мобилизовался в Вооруженные Силы Украины. По его словам, он сделал это не для хайпа, и не потому, что это нужно еще кому-то. Все подробности он пообещал рассказать позже.

"Это мое личное решение. Мое "надо". Я вас всех услышал, а теперь иду делать то, на что решился", - говорит актер.

Напомним, ранее Ганин неоднократно шутил над уклонистам. В частности, над мужчинами, которые пытались скрыться из Украины через реку Тиса. По его мнению, это самый плохой выбор, который можно сделать.