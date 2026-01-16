21:26  15 січня
16 січня 2026, 01:40

Відомий український репер пішов до ЗСУ

16 січня 2026, 01:40
Читайте также
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Відомий український репер Міша Правильний вирішив мобілізуватись до ЗСУ. Тепер він буде займатись дронами

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артиста, він долучився до батальйону "Нахтігаль" – сучасний підрозділ безпілотних систем, що діє у складі бригади "Любарт". Наразі репер проходить базову загальновійськову підготовку (БЗВП).

"Я прийняв рішення долучитись до батальйону "Нахтігаль" (бригада "Любарт"). Зараз перебуваю на БЗВП: безкоштовна, заспокійлива, відновлююча, практична", - ділиться репер.

Він пояснив свою мобілізацію тим, що просто діяв за законом. За його словами, навесні 2025 року в нього закінчилась відстрочка. При цьому в нього достатньо ресурсів, щоб уникнути служби. Проте в такому випадку, каже артист, його творчість була б лицемірною.

Нагадаємо, раніше підтвердив свою мобілізацію до ЗСУ гуморист Кирило Ганін. До того він неодноразово жартував з ухилянтів.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
