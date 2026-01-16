Відомий український репер пішов до ЗСУ
Відомий український репер Міша Правильний вирішив мобілізуватись до ЗСУ. Тепер він буде займатись дронами
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
За словами артиста, він долучився до батальйону "Нахтігаль" – сучасний підрозділ безпілотних систем, що діє у складі бригади "Любарт". Наразі репер проходить базову загальновійськову підготовку (БЗВП).
"Я прийняв рішення долучитись до батальйону "Нахтігаль" (бригада "Любарт"). Зараз перебуваю на БЗВП: безкоштовна, заспокійлива, відновлююча, практична", - ділиться репер.
Він пояснив свою мобілізацію тим, що просто діяв за законом. За його словами, навесні 2025 року в нього закінчилась відстрочка. При цьому в нього достатньо ресурсів, щоб уникнути служби. Проте в такому випадку, каже артист, його творчість була б лицемірною.
Нагадаємо, раніше підтвердив свою мобілізацію до ЗСУ гуморист Кирило Ганін. До того він неодноразово жартував з ухилянтів.