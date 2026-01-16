Відомий український репер пішов до ЗСУ

Фото з відкритих джерел

Відомий український репер Міша Правильний вирішив мобілізуватись до ЗСУ. Тепер він буде займатись дронами

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артиста, він долучився до батальйону "Нахтігаль" – сучасний підрозділ безпілотних систем, що діє у складі бригади "Любарт". Наразі репер проходить базову загальновійськову підготовку (БЗВП).

"Я прийняв рішення долучитись до батальйону "Нахтігаль" (бригада "Любарт"). Зараз перебуваю на БЗВП: безкоштовна, заспокійлива, відновлююча, практична", - ділиться репер.

Він пояснив свою мобілізацію тим, що просто діяв за законом. За його словами, навесні 2025 року в нього закінчилась відстрочка. При цьому в нього достатньо ресурсів, щоб уникнути служби. Проте в такому випадку, каже артист, його творчість була б лицемірною.

Нагадаємо, раніше підтвердив свою мобілізацію до ЗСУ гуморист Кирило Ганін. До того він неодноразово жартував з ухилянтів.