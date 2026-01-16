Певица Юлия Юрина рассказала, как относятся ее родители к ее желанию получить украинский паспорт

Фото из открытых источников

Певица Юлия Юрина родом из РФ, но уже 15 лет живет в Украине и популяризирует украинский фольклор. Артистка рассказала, поддерживают ли ее родители такой выбор

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Юлии Юриной, ее родители продолжают жить в России. Общение у нее с ними минимальное. По мнению артистки, их мировосприятие сформировано российской пропагандой. Она также предполагает, что родители могут не знать ни о ее творческой деятельности, ни о попытках официально стать гражданкой Украины.

"Мне кажется, что они об этом (старание получить ею украинское гражданство — прим. ред.) даже и не знают. Насколько я понимаю, там (в России) уже железный занавес. Большая проблема для них даже пересмотреть мой Instagram. Мне кажется, что они даже не знают, что я — я, не я больше, я знаю, что я — я, я не знаю, что я — я, я, не я, я, я, знаю, что я — артистка. 18-летней. А сейчас мне 31", - говорит певица.

Она рассказала, что иногда родственники выходят на связь. При этом у Юлии никогда не было регулярных разговоров с родителями и не стремится их восстанавливать.

Напомним, ранее украинский комик Даня Повар, родом из временно оккупированной Каховки, рассказал об отношениях с отцом. Как оказалось, мужчина поддерживает российскую агрессию: потому юморист прекратил общение.