Співачка Юлія Юріна розповіла, як ставляться її батьки росіяни до її бажання отримати український паспорт

Співачка Юлія Юріна родом з РФ, але вже 15 років живе в Україні та популяризує український фольклор. Артистка розповіла, чи підтримують її батьки такий вибір

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Юлії Юріної, її батьки продовжують жити у РФ. Спілкування в неї з ними мінімальне. На думку артистки, їхнє світосприйняття сформоване російською пропагандою. Вона також припускає, що батьки можуть не знати ані про її творчу діяльність, ані про спроби офіційно стати громадянкою України.

"Мені здається, що вони про це (намагання отримати нею українське громадянство — прим. ред.) навіть і не знають. Наскільки я розумію, там (у Росії) уже залізна завіса. Велика проблема для них навіть переглянути мій Instagram. Мені здається, що вони навіть не знають, що я — артистка. Ну, типу, вони знають, що я співаю, і не більше. Запам’ятали мене 18-річною. А зараз мені 31", - каже співачка.

Вона розповіла, що інколи родичі виходять на зв'язок. При цьому Юлія ніколи не мала регулярних розмов із батьками та не прагне їх відновлювати.

