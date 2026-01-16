21:26  15 січня
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
17:45  15 січня
РФ атакувала балістикою один із найбільших портів України
14:35  15 січня
На Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли чоловіків у Румунію
UA | RU
UA | RU
16 січня 2026, 00:40

Співачка Юлія Юріна розповіла, як ставляться її батьки росіяни до її бажання отримати український паспорт

16 січня 2026, 00:40
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співачка Юлія Юріна родом з РФ, але вже 15 років живе в Україні та популяризує український фольклор. Артистка розповіла, чи підтримують її батьки такий вибір

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Юлії Юріної, її батьки продовжують жити у РФ. Спілкування в неї з ними мінімальне. На думку артистки, їхнє світосприйняття сформоване російською пропагандою. Вона також припускає, що батьки можуть не знати ані про її творчу діяльність, ані про спроби офіційно стати громадянкою України.

"Мені здається, що вони про це (намагання отримати нею українське громадянство — прим. ред.) навіть і не знають. Наскільки я розумію, там (у Росії) уже залізна завіса. Велика проблема для них навіть переглянути мій Instagram. Мені здається, що вони навіть не знають, що я — артистка. Ну, типу, вони знають, що я співаю, і не більше. Запам’ятали мене 18-річною. А зараз мені 31", - каже співачка.

Вона розповіла, що інколи родичі виходять на зв'язок. При цьому Юлія ніколи не мала регулярних розмов із батьками та не прагне їх відновлювати.

Нагадаємо, раніше український комік Даня Повар, який родом із тимчасово окупованої Каховки, розповів про стосунки із батьком. Як виявилось, чоловік підтримує російську агресію: тому гуморист припинив спілкування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Особливий день: шеф-кухар Євген Клопотенко показав, як робив коханій пропозицію
13 січня 2026, 01:35
"Це і моя перша вагітність": співачка Аліна Гросу зізналась, що давно хотіла дитину
13 січня 2026, 00:55
Переможниця Холостяка розповіла Надін Головчук зізналась, скільки вона заробляє
13 січня 2026, 00:35
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Зірка Холостяка Іра Пономаренко розповіла, скільки заробляє після шоу
16 січня 2026, 02:40
Відомий український репер пішов до ЗСУ
16 січня 2026, 01:40
Україна розширює експорт халяльної продукції: в яких країнах буде українських продукт
15 січня 2026, 23:40
Суд дозволив Дубінському вийти під заставу в 33 млн грн
15 січня 2026, 22:06
Пальне в Україні подорожчає вже найближчим часом
15 січня 2026, 21:55
В Україні продовжили зимові канікули
15 січня 2026, 21:39
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
15 січня 2026, 21:26
Гендиректор НАБУ розповів про зустріч із Єрмаком
15 січня 2026, 20:42
НАБУ проводить обшуки в помешканні відомого бізнесмена
15 січня 2026, 20:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »