Фото з відкритих джерел

Українська співачка розповіла, які особливості характерів є в її доньок. Виявилось, дівчата дуже різні

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Наталії Могилевської, молодша донька Софія пішла до садочка. Вона чудово навчається, дуже уважна до деталей. Також вона спілкується з усіма, але при цьому дуже спокійна.

Однак старша донька вже не така спокійна. Мішель, за словами співачки, має сильний характер. У дівчинки також є загострене відчуття справедливості, і при цьому вона дуже милосердна.

Нагадаємо, співачка була двічі одружена. Перший її чоловік — бізнесмен Дмитро Чалий. Вони розлучились через рік після весілля, у 2005 році. Уже 2006 року артистка вийшла заміж за підприємця Євгена Долініна. У шлюбі вони були п'ять років.

Зараз артистка живе з коханим на ім'я Валентин. Могилевська розповідала, що чоловік не хоче бути публічним, тому вона не показує його обличчя. На початку повномасштабної війни вони вдочерили двох дітей: це дві сестри Мішель і Софія.