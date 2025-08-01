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01 августа 2025, 21:20

Украинский морпех ответил американской реперке, которая высмеяла его фото после плена

01 августа 2025, 21:20
Читайте також українською мовою
Фото: скрин
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Защитник Мариуполя Александр Кириенко записал видеообращение к американской певице. Она раньше публично насмехалась над его фото после плена.

Такое видео военный опубликовал в Facebook, передает RegioNews.

Александр Кириенко отметил, что желает Азалии Бэнкс никогда не почувствовать на себе такую "диету", которую получают все украинские военнопленные. Это постоянные избиения, унижения и голод, заметил он.

Военный добавил, что он знает о трагедии, которую пережили афроамериканцы. По словам Александра, он сам себе почувствовал, как опыт неволи ломает человеческую душу.

"Пытки - это преступление. Неволе нет места в цивилизованном мире. Люди созданы для свободы и взаимопонимания. И всех своих детей я учу именно этому. Я учу их отвечать за каждое сказанное слово. Потому что это зерно действия. И каждая мировая трагедия начиналась с какого-то неправильного слова", - сказал защитник Мариуполя.

Напомним, ранее американская реперша Азилия Бэнкс высмеяла фото военного. Она сделала репост фото, где можно увидеть, как сильно похудел герой после плена, и написала: "По крайней мере, что-то заставило его толстую задницу воздержаться от еды".

Пользователи социальных сетей подвергли критике артистку. Некоторые даже пожелали ей почувствовать то же, что пережил этот воин в плену.

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