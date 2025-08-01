Фото: скрін

Захисник Маріуполя Олександр Кірієнко записав відеозвернення до американської співачки. Вона раніше публічно глузувала з його фото після полону

Таке відео військовий опублікував у Facebook, передає RegioNews.

Олександр Кірієнко зазначив, що бажає Азалії Бенкс ніколи не відчути на собі такої "дієти", яку отримують всі українські військовополонені. Це постійні побиття, приниження та голод, зауважив він.

Військовий додав, що він знає про трагедію, яку пережили афроамериканці. За словами Олександра, він на собі сам відчув, як досвід неволі ламає людську душу.

"Тортури – це злочин. Неволі немає місця у цивілізованому світі. Люди створені для свободи та взаєморозуміння. І всіх своїх дітей я навчаю саме цьому. Я вчу їх відповідати за кожне сказане слово. Бо це – зерно дії. І кожна світова трагедія починалася з якогось неправильного слова", - сказав захисник Маріуполя.

Нагадаємо, раніше американська реперка Азілія Бенкс висміяла фото військового. Вона зробила репост фото, де можна побачити, як сильно схуд герой після полону, і написала: "Принаймні щось змусило його товсту дупу утриматися від їжі".

Користувачі соціальних мереж розкритикували артистку. Деякі навіть побажали їй відчути те саме, що пережив цей воїн у полоні.