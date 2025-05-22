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Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

Заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов сделал заявление об обмене пленными 1000 на 1000. По его словам, Украина уже передала россиянам списки.

Впоследствии представитель диктатора Путина Песков заявил, что РФ получила списки военнопленных. Он также заявлял, что все заинтересованы в том, чтобы этот обмен прошел в "скором режиме".

Напомним, что у российской и украинской делегации была встреча на переговорах в Стамбуле. Именно тогда стороны договорились о масштабном обмене пленными.

При этом ранее предупреждали, что на фоне подготовки к обмену мошенники активизировались и стали звонить по телефону семьям пленных. Потому специалисты призывают получать информацию исключительно от Координационного штаба. Близкие будут получать персональные сообщения после освобождения их родственников из плена и верификации личности.