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22 июля 2025, 02:20

Дочь Оли Поляковой рассказала, как дорого жить в США

22 июля 2025, 02:20
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Фото из открытых источников
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Маша Полякова, недавно вышедшая замуж, рассказала, как в США непросто.

Об этом Маша Полякова рассказала в интервью Славе Демину, передает RegioNews.

Маша рассказала, что пока живет с семьей мужчины, а уже с 1 сентября они переезжают на квартиру в Бостоне. Однако жить они будут с другом, потому что арендовать жилье только вдвоем очень дорого. В месяц на жизнь паре нужно 4 тысячи долларов – и эту сумму Маша назвала минимумом.

Девушке сложно, в частности, потому, что она не имеет права зарабатывать. Это связано с правилами студенческой визы.

"Но, поскольку у меня студенческая виза я вообще не имею права здесь ничего зарабатывать - это противозаконно. Мне помогают родители и сейчас я вообще живу с семьей Эдена. Да и найти квартиру здесь не так уж и просто, а если ты студент, то еще сложнее. Сейчас мы сняли дом в Олстоне - это считается не очень. Слава богу у Эдена есть машина и доезжать в университет будем через 15 минут”, - рассказала Маша Полякова.

Напомним, недавно старшая дочь Оли Поляковой удивила новостью о свадьбе Маша вышла замуж за молодого музыканта Эдена Пассарелли. Звездная мама в социальной сети поздравила дочь и новоиспеченного зятя.

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