Иллюстративное фото

Молодая мама Леся Никитюк отметила первый месяц после рождения ее сына. В соцсетях она показала, как она украсила все для праздника

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Украинская телеведущая Леся Никитюк в прошлом месяце впервые стала мамой. Это она отметила с близкими. В соцсети она показала, как украсила все во дворе. Можно заметить детский праздничный торт.

"Нашему чулочку уже месяц. В моем сердце просыпается любовь неизвестной для меня галактики под названием "РЕБЕНОК". Боже, у нас есть ребенок, Дмитрий!", - написала Леся в соцсети.

Напомним, что Леся Никитюк встречается с Дмитрием Бабчуком. В 2025 году военный сделал ей предложение. Уже в июне 2025 у них родился сын.