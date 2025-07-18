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У соцмережах Євген Клопотенко вчергове отримав критику за те шкільне меню, яке він розробив. Кулінар відповів на негативний відгук

Про це повідомляє "Люкс ФМ", передає RegioNews.

У соцмережах шеф-кухаря Євгена Клопотенка розкритикували за шкільне меню, яке він розробив. Користувачка Facebook написала кулінару в коментарях негативний відгук:

"Навчився б ти смачно готувати! Діти в школах їжу за твоїми рецептами навіть не зачіпають"

Євген Клопотенко відповів на критику. Він зазначив, що нове меню дійсно може бути незвичним, але кількість цукру, солі та хліба у новому шкільному меню відповідає нормам, рекомендованим Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

"Я персонально не готую в кожній школі країни. Ми усвідомлюємо, що діти могли звикнути до інших моделей харчування, адже кожна сім’я має свої харчові звички. Але наша мета – показати здоровіші альтернативи. Так, новий смак може бути незвичним. Та здорове харчування – це така сама навичка, яку можна набути, якої можна навчитися і до якої, так, треба звикнути", - каже кулінар.

Нагадаємо, що у 2017 році Євген Клопотенко отримав грант від фундації "Ашан для молоді" для складання нового рецептурного збірника для шкільних їдалень. Уже у 2021 році нове шкільне меню, яке розробив шеф-кухар, впроваджувалось за участі представників уряду та першої леді Олени Зеленської.

Нове шкільне меню налічує 160 позицій. Зокрема, це полтавський борщ, банош, пудинг та інші страви.