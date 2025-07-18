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Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

За словами Сергія Притули, всі формальності, які пов'язані з військовим обліком, уже виконані. У жовтні Дмитру виконується 17 років, тому вони вирішили все зробити заздалегідь.

Що стосується майбутнього навчання, то хлопець ще не визначився. За словами Сергія, його син розглядає два варіанти — або здобувати вищу освіту в Україну, або продовжувати навчання за кордоном. При цьому сам Сергій Притула зазначив, що йому більше б хотілось, щоб син був саме в Україні.

Довідка. З першою дружиною Юлією Сергій Притула виховує сина Дмитра (2008 року народження). Влітку 2015 він одружився з Катериною Сопельник. Уже у 2017 році в них народилась донька Соломія. У травні 2021 року в них народилась дочка Стефанія.