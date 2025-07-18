Волонтер Сергій Притула розповів, чи планує його син їхати за кордон
Нещодавно син волонтера Сергія Притули закінчив школу. Тепер хлопцю потрібно обирати заклад для отримання вищої освіти
Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.
За словами Сергія Притули, всі формальності, які пов'язані з військовим обліком, уже виконані. У жовтні Дмитру виконується 17 років, тому вони вирішили все зробити заздалегідь.
Що стосується майбутнього навчання, то хлопець ще не визначився. За словами Сергія, його син розглядає два варіанти — або здобувати вищу освіту в Україну, або продовжувати навчання за кордоном. При цьому сам Сергій Притула зазначив, що йому більше б хотілось, щоб син був саме в Україні.
Довідка. З першою дружиною Юлією Сергій Притула виховує сина Дмитра (2008 року народження). Влітку 2015 він одружився з Катериною Сопельник. Уже у 2017 році в них народилась донька Соломія. У травні 2021 року в них народилась дочка Стефанія.