Певица Tayanna рассказала, какой инцидент произошел с ней за границей
Певица Tayanna призналась, что с ней произошел за границей инцидент.
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Сейчас певица Tayanna находится за границей со своим 10-летним сыном. В своем блоге артистка рассказала об инциденте, который произошел с ней во время путешествия.
Певица рассказала, что сейчас она и ее сын прибыли в Варшаву самолетом. Вот только чемодан артистка забыла у паркомата в Германии. Теперь случилось, что она в Варшаве, а ее вещи до сих пор в Берлине.
Справка. Tayanna (Татьяна Решетняк) – известная украинская певица, композитор и ведущая. Многим зрителям она знакома также благодаря участию в 4 сезоне "Голосу стране". Там она дошла до финала и заняла второе место.
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