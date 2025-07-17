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Певица Tayanna призналась, что с ней произошел за границей инцидент.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Сейчас певица Tayanna находится за границей со своим 10-летним сыном. В своем блоге артистка рассказала об инциденте, который произошел с ней во время путешествия.

Певица рассказала, что сейчас она и ее сын прибыли в Варшаву самолетом. Вот только чемодан артистка забыла у паркомата в Германии. Теперь случилось, что она в Варшаве, а ее вещи до сих пор в Берлине.

Справка. Tayanna (Татьяна Решетняк) – известная украинская певица, композитор и ведущая. Многим зрителям она знакома также благодаря участию в 4 сезоне "Голосу стране". Там она дошла до финала и заняла второе место.