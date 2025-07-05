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05 июля 2025, 02:40

"Это все бедятина": Сергей Притула ответил на обвинение в том, что он якобы берет деньги из донатов

05 июля 2025, 02:40
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Фото: YouTube
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Фонд Сергея Притулы часто критикуют в социальной сети. Волонтер откровенно рассказал, кто на самом деле финансирует работу его офиса

Об этом волонтер рассказал в интервью Славе Демину, передает RegioNews.

Сергей Притула часто получает критику за то, что якобы забирает много денег из своего благотворительного фонда на свои нужды и получение офиса. Однако он отметил: не берёт с донатов не копейки.

По словам Сергея Притулы, по закону фонд имеет право использовать 20% благотворительных взносов, но они этого не делают. По его словам, расходы на офис компенсируют партнеры (в частности, это крупные бизнесы).

"Это все бедятин, что фонд забирает себе какие-то проценты на содержание себя. Это, откровенно говоря, ложь. Я уже три года объясняю, как у нас происходит вся эта история, но все равно появляется какой-то рандомный Вася, который будет всем рассказывать, что нам нельзя верить", - говорит Притула.

Сам он живет на свой доход. Он отметил, что у него уже не такие доходы, как в период телевизионной карьеры, однако ему хватает на жизнь. Кроме того, у его жены тоже есть свой маленький бизнес.

При этом возвращаться по телевидению он не планирует.

"По состоянию на данный момент я не рассматриваю возможности возвращения на телевидение, потому что не чувствую возможности. Я много лет проработал в сегменте, где людям нужно было дарить положительную эмоцию. Не то чтобы она во мне была совсем выжжена. Но достаточно критично, чтобы я понимал, что не могу быть в кадре таким, как до 2022 года. Сложная история, но я себя больше не вижу в системе координат камер, софитов, гримерки, какой-то кисточки с гримом и костюмеров, которые говорят: "Сережа, пример этот лук", - говорит волонтер.

Справка. "Благотворительный фонд Сергея Притулы" был основан еще в 2020 году. Фонд занимается приобретением и поставкой автомобилей, беспилотных летательных аппаратов, тепловизоров, раций, экипировки, медикаментов. Первоначально фонд занимался помощью защитникам столицы, однако впоследствии появились и другие проекты. Сейчас Сергей Притула и его команда помогают защитникам по разным направлениям фронта.

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