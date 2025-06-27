Фото: YouTube

Звезда "Поймать Кайдаша" показала поклонникам забавный "разговор с президентом США". Артистка в видео "попросила" Трампа о Patriot

Такое видео она опубликовала на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Антонина Хижняк показала поклонникам забавное видео. В кадре можно увидеть актрису в двух образах: она сыграла и саму себя, и президента США Дональда Трампа с помощью искусственного интеллекта.

Актриса разыграла юмористический диалог, где якобы Дональд Трамп просит ее использовать ее лицо. Антонина в ответ просит пять ЗРК Patriot.

Напомним, что ранее Белый дом опубликовал видео. В ролике говорится о планах Дональда Трампа отменить налоги на оплату сверхурочных, экономя рабочим тысячи с трудом заработанных денег. При этом в видео появляется девушка, практически "близнец" украинской актрисы Антонины Хижняк.

Пользователи соцсетей сразу предположили, что Белый дом создавал видео с помощью искусственного интеллекта и алгоритм использовал фото украинской актрисы.