Фото из открытых источников

Юморист Юрий Ткач рассказал, как он удивил свою жену на их годовщине. Оказалось, что артист во второй раз в жизни стал на колено и сделал предложение

Об этом сообщает "Радио Люкс", передает RegioNews.

Юрий Ткач рассказал, что недавно у него в отношениях с женой был кризис. Тем не менее, они преодолели этот сложный этап. По словам юмориста, он в прошлом году снова сделал предложение жене.

"Около года назад я сделал жене предложение — предложение обвенчаться. Вика праздновала день рождения, это был один из моих подарков, который стал для нее неожиданностью. Я встал на колено, подарил обручальное кольцо и большой букет. У нее было шоковое состояние, она плакала", - рассказал Юрий Ткач.

Сейчас пара еще не планирует церемонию, но они уверены, что "дата сама себя найдет".

Справка. Юрий Ткач — украинский юморист, участник шоу "Лига Смеха" и "Танцы со звездами". Многим зрителям он знаком по проекту "Однажды под Полтавой".

На жене Виктории он женился в 2014 году. В прошлом году они отмечали 10-ю годовщину. В 2016 году у них родилась дочь Лиза.