В Кривом Роге будут судить двух мужчин за смертельный разбой

Фото: полиция Днепропетровской области

В Кривом Роге будут судить двух местных жителей в возрасте 27 и 35 лет, обвиняемых в разбойном нападении на знакомого и причинении ему тяжких телесных повреждений, повлекших смерть

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло 6 сентября в одном из частных домов Долгинцевского района Кривого Рога. По данным следствия, во время конфликта двое мужчин нанесли знакомому многочисленные телесные повреждения, используя бытовые предметы.

После нападения они забрали оружие, документы и банковские карты потерпевшего, а затем покинули место происшествия. От полученных травм мужчина скончался.

Правоохранители установили причастность к преступлению двух местных жителей. Они были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В сентябре задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

На время досудебного расследования суд избрал обеих меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие завершили, а обвинительный акт направили в суд. Обстоятельства дела и виновность обвиняемых должны быть установлены судом.

Напомним, 19 октября на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека . Злоумышленник был задержан.