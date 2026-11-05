08:57  05 ноября
Убийство Ирины Фарион: осужденный Зинченко подал апелляцию
11:55  05 ноября
Мороз уже в Карпатах: на горе Поп Иван зафиксировали -9°C
12:40  05 ноября
В Киеве остановили движение на красной ветке метро: что произошло
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2026, 20:20

В Кривом Роге будут судить двух мужчин за смертельный разбой

05 ноября 2026, 20:20
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Днепропетровской области
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге будут судить двух местных жителей в возрасте 27 и 35 лет, обвиняемых в разбойном нападении на знакомого и причинении ему тяжких телесных повреждений, повлекших смерть

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло 6 сентября в одном из частных домов Долгинцевского района Кривого Рога. По данным следствия, во время конфликта двое мужчин нанесли знакомому многочисленные телесные повреждения, используя бытовые предметы.

После нападения они забрали оружие, документы и банковские карты потерпевшего, а затем покинули место происшествия. От полученных травм мужчина скончался.

Правоохранители установили причастность к преступлению двух местных жителей. Они были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В сентябре задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

На время досудебного расследования суд избрал обеих меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие завершили, а обвинительный акт направили в суд. Обстоятельства дела и виновность обвиняемых должны быть установлены судом.

Напомним, 19 октября на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека . Злоумышленник был задержан.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область Кривой Рог Разбой
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Полтора миллиона из бюджета: на Днепропетровщине чиновники получили подозрения
05 ноября 2026, 22:55
Смертельное ДТП в Ровенской области: полиция установила водителя грузовика
05 ноября 2026, 22:42
Швеция не освободила экснардепа Святаша, приговоренного в Украине к 12 годам
05 ноября 2026, 22:21
Буданов прав: на криминалитет в погонах нужны "своевременные сильные действия"
05 ноября 2026, 22:15
Россияне более 30 раз атаковали Днепропетровщину
05 ноября 2026, 21:55
В Киеве женщина торговала "макаронами с наркотиками"
05 ноября 2026, 21:50
В Киевской области иномарки влетели друг в друга: пострадал ребенок
05 ноября 2026, 21:40
В Украине за 20 тысяч евро: в Киеве адвокат устроил схему для иностранцев
05 ноября 2026, 21:30
Пытки гражданских в Херсонской области: к уголовной ответственности привлечено 164 человека
05 ноября 2026, 21:15
В Ровенской области 19-летний мотоциклист погиб в столкновении с ВАЗ: водитель предстанет перед судом
05 ноября 2026, 20:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Елена Зеркаль
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »