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28 июня 2025, 02:55

Сын Григория и Кристины Решетников чуть не утонул: что случилось

28 июня 2025, 02:55
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Фото из открытых источников
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Жена ведущего Григория Решетника рассказала об опасном случае, который произошел с ее сыном. По ее словам, она поначалу даже не до конца все поняла

Об этом сообщает "Люкс ФМ", передает RegioNews.

Жена ведущего Григория Решетника рассказала поклонникам о страшной ситуации с ее младшим сыном. По словам Кристины, он чуть не утонул в бассейне. Она даже не сразу поняла, что произошло.

Кристина рассказала, что в этот момент разговаривала с подругой. В этот момент 4-летний Саша опрокинулся в воде и начал тонуть. Вокруг было много детей, шума, и потому никто не услышал ничего. Только подруга Кристины, которая была рядом, успела это заметить и сразу бросилась в воду.

Жена ведущего вспоминает, что раньше читала многие такие истории, но даже не думала, что подобное может произойти с ней. Она посоветовала поклонникам ни в коем случае не отвлекаться даже на секунду, когда дети в водоемах или в бассейне.

Справка. Кристина и Григорий Решетники познакомились еще в 2008 году. В 2010 году они уже поженились. Уже более 15 лет они в браке и воспитывают троих детей: 11-летнего Ивана, 7-летнего Дмитрия и 4-летнего Александра.

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