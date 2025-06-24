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Про це повідомляє команда Rakuten Viber, передає RegioNews.

Дослідження, проведене компанією Viber, показало, що значна частина українців - 38% - щодня витрачає від 4 до 6 годин на користування смартфонами. При цьому 63% опитаних віддають перевагу саме голосовим дзвінкам, а не текстовому спілкуванню.

Тривале перебування перед екраном може спричиняти низку негативних наслідків. Серед них - порушення сну, зниження концентрації, фізичне навантаження на очі та психоемоційні проблеми, зокрема соціальна ізоляція. Саме тому фахівці закликають уважно ставитися до часу, який ми проводимо з гаджетами.

Експерти радять обмежити використання телефонів до 2-3 годин на день, а також робити регулярні перерви під час роботи зі смартфоном. Особливо важливо уникати користування пристроями перед сном, щоб зменшити ризики для якості відпочинку та загального здоров’я.

Таким чином, контроль часу на смартфоні допоможе зберегти як фізичне, так і психологічне благополуччя. Водночас голосові дзвінки залишаються популярним і ефективним способом комунікації серед українців.

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