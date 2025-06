Фото: YouTube

Иллюстрации к фильму Hurry Up Tomorrow музыканта The Weeknd создал украинский художник Даниэль Скрипник. Эти иллюстрации стали частью международной рекламной кампании.

Об этом сообщили в UNITED24, передает RegioNews .

Недавно канадский певец Эйбел Тесфае представил фильм Hurry Up Tomorrow. Официальные постеры создал Даниэль скрипник, украинский художник. Работал над этими артами Даниэль в бомбоубежищах во время полномасштабной войны.

Справка. Это не первая международная работа Даниэля Скрипника. Ранее он вместе с The Weeknd разрабатывал артбук The Source of Light. Певец неоднократно показывал поклонникам работы художника. Также Даниэль работал с Бритни Спирс, Imagine Dragons и Билли Айлиш.

В одном из интервью художник говорил о том, что он работает над проектами с украинскими деятелями, и это его вдохновляет.