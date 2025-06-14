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14 июня 2025, 02:45

"Было взрывов 15 над нами": певица KOLA попала под обстрел во время поездки в Израиль

14 июня 2025, 02:45
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Фото: YouTube
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Певица KOLA отправилась в поездку в Израиль. И именно в этот день произошел обстрел иранскими ракетами

Об этом артистка рассказала в своем Instagram, передает RegioNews.

Певица Анастасия Прудиус (больше известная как KOLA) сейчас находится в Израиле. Туда она уехала на десять дней, чтобы пройти курс лечения. Однако в результате она попала под масштабные обстрелы Израиля со стороны Ирана.

По словам артистки, над гостиницей, где она находится, раздалось по меньшей мере 15 взрывов. При этом она призналась, что весь день говорила о том, что ничего не боится, потому что это слышит каждую ночь в Украине. Однако на самом деле все оказалось иначе.

"Человек приехал на 10 дней пролечить то, что не мог пролечить уже как полгода из-за своих графиков… Ну и конечно, именно в это время будет масштабный обстрел Израиля… Самое главное, что я кричала весь день, что я живу в Украине и у нас каждую ночь, и я ничего не боюсь. Ага… до первых взрывов над головой я не боюсь", – написала артистка.

Справка. В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам, ликвидировав нескольких военных и ученых. Уже к вечеру 13 июня Иран выпустил по Израилю около 300 ракет. По данным СМИ, по меньшей мере 17 человек получили ранения.

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