Фото: YouTube

Юмористка Ирина Сопонару рассказала, почему она не думает о материнстве в ближайшее время. По ее словам, она хотела бы, чтобы беременность прошла спокойно

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Юмористка Ирина Сопонару недавно вышла замуж. При этом она призналась, что в ближайшее время она не планирует стать матерью. Она объяснила, что ей очень хочется, чтобы беременность проходила в покое. Однако в сегодняшних условиях это стресс. Она добавила, что ей не хотелось бы рожать в бомбоубежище.

"Конечно, если придется, то так и будет, но хотелось бы скорейшей победы и уже после нее активно работать над этим вопросом", - говорит юмористка.

Справка. Ирина Сопонару известна украинским зрителям по шоу "Лига Смеха". Также она участвовала в других юмористических проектах. Звезда ведет свой YouTube-канал, а с 2024 года она стала ведущей на канале "Мы — Украина".

С 2021 года актриса была в отношениях с британцем по имени Риз. В 2023 году он сделал ей предложение, а уже в мае 2024 года они поженились.