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Известный певец Павел Зибров рассказал, какую пенсию получает как народный артист Украины. По его словам, это не так много, но он не жалуется

Об этом артист рассказал в проекте "Наедине", передает RegioNews.

По словам Павла Зиброва, его пенсия составляет около 8,5 тысяч гривен. То есть, звание "народного артиста Украины" не прибавляет много к выплатам.

"Это не играет роли, что ты народный или не народный, легенда или не легенда, профессор или не профессор. Так рассчитали, как говорится, нас. Наши официальные зарплаты рассчитывали, потому что мы уже работали в государственных структурах на официальной зарплате, когда проценты в пенсионный фонд были вот такие, поэтому ничего не могут поделать. А ваши заслуги – это заслуги так чисто для себя, для души, для народа", – говорит артист.

При этом певец не жалуется на жизнь. Он отметил, что у него есть огород, где он выращивает картофель, свеклу, морковь, лук. Также он отметил, что все еще работает и не намерен завершать деятельность. Однако большинство его концертов сегодня благотворительны.

"Как это не работать? Скажите, что делать? Сидеть на диване, курить бамбук и смотреть, пока война закончится? Нужно работать! К сожалению, недвижимости ни одной у меня нет. Есть собака, овчарка, есть сад, огород, загородный дом, квартира в Киеве, машина. Ну и усы мои неподвижны. Говорили умные люди, что когда у тебя есть деньги, ты зарабатываешь – откладывай, сделай какую-нибудь недвижимость, чтобы тебе было потом на пенсии жить на какие-то доходы. А я не слушался", – иронизирует артист.

Справка . Павел Зибров – украинский певец, композитор, народный артист Украины. За свою творческую деятельность он сочинил более 500 песен. Также артист провел более 10 шоу во Дворце Украины.