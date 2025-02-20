От Арестовича ушла жена: подробности

фото: Instagram Арестовича

Бывший советник Офиса президента, известный блоггер Алексей Арестович и его третья супруга Анастасия разводятся. Соответствующее решение они приняли после 10 лет брака

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Единого государственного реестра судебных решений.

Инициатором развода стала жена Арестовича. Соломенский районный суд Киева 11 февраля принял на рассмотрение заявление о расторжении брака.

Алексей и Анастасия Арестовичи прожили в браке 10 лет. У них родился сын Александр. Алексей до брака с Анастасией уже был дважды женат. От прежних браков у него две дочери Вероника и Аэлита.

Напомним, во Львовской области киевлянин притворился женщиной, чтобы выехать за границу. Муж предоставил на проверку паспорт с женскими данными.