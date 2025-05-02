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02 травня 2025, 20:45

Наталка Денисенко прокоментувала чутки про роман із режисером

02 травня 2025, 20:45
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фото: з відкритих джерел
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Українська акторка Наталка Денисенко, яка нині переживає непростий період розлучення з чоловіком-актором Андрієм Федінчиком, вперше відреагувала на чутки про її ймовірний новий роман

Про це Денисенко розповіла у Instagram, передає RegioNews.

Останніми днями в соцмережах активно обговорюють можливі стосунки Наталки з режисером Олексієм Комаровським. Причиною стали їхні спільні проєкти в кіно, а також теплі відносини у публічному просторі. Втім, ситуацію вирішив прояснити сам Комаровський.

У своїх Instagram-stories режисер наголосив, що між ним та Денисенко немає нічого, окрім професійних взаємин і давньої дружби. За словами Комаровського, їх об'єднує лише спільна робота над фільмами.

Наталка Денисенко не залишила це без уваги — акторка зробила репост відео режисера у себе на сторінці й подякувала йому за підтримку.

"У мене не вистачає сил коментувати всі інтриги, що плетуться довкола мене", — зізналася Денисенко.

Про розлучення Денисенко та Федінчика стало відомо нещодавно. Пара прожила разом майже вісімроків і виховує сина. Акторка подала документи на розірвання шлюбу ще 31 січня.

Нагадаємо, 23-річна співачка Анна Трінчер поділилась досвідом побачення з чоловіком, який на 17 років старший за неї.

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