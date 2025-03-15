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Для всего мира уже очевидно, что диктатор Путин не стремится завершать войну против Украины. В известном британском издании высмеяли его "стремление" к миру

Об этом сообщает The Times, передает RegioNews.

Издание опубликовало карикатуру, высмеивающую "стремление" диктатора Путина к миру. Художник изобразил главу Кремля обнаженным в ванне с кровью.

"Путин" на карикатуре говорит, что якобы не хочет ничего больше прекращения огня, и параллельно купается в крови. Интересно, что "кровью" художник Питер Брукс сделал красный цвет на российском триколоре.

Напомним, Украина во время переговоров с США согласилась на прекращение огня. Однако диктатор Путин заявил, что Россия вроде бы не против, но "есть нюансы, которые нужно обсудить". Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти заявления Путина "очередной российской манипуляцией".